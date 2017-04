Plus d'infos sur le spectacle Integral Dans Ma Peau à Saran

La pièce évoque l'histoire de Josh, adolescent brillant, atypique, en quête identitaire, au point de (peut-être ?) poser une bombe dans son lycée pour se singulariser ou parce qu'il n'a rien d'autre à proposer à la société qu'il fustige. Il est aussi question de parents kidnappés, d'une mission à accomplir, d'une espèce à éradiquer, de deux soeurs de cinq et sept ans qui apprennent les baisers qui scellent, du mariage d'un petit garçon et d'une petite fille dans un pays chaud, d'une professeur obèse et paumée qui n'aurait pas dû se laisser aller... Intégral dans ma peau est une pièce à la beauté étrange, une fable décalée, non dénuée d'humour, dont l'écriture organique donne à voir, à sentir, de façon concrète et viscérale cette zone floue de tous les possibles qu'est l'adolescence. Cette période fondatrice, troublante, parfois crépusculaire qui trace une frontière entre les rêves absolus de l'enfance et l'âge adulte.