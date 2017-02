Plus d'infos sur le spectacle Monsieur Nounou à Montargis

LA MAIRIE DE MONTARGIS (1-147408) présente ce spectacle

Monsieur et Madame Veauluisant ont décidé de renvoyer la nourrice Justine à cause de la légèreté de ses moeurs, et de la remplacer par une autre. Un jeune clerc de notaire, Balivet, amoureux de Justine, arrive et essaie de la séduire. Mais le domestique Médard le surprend et menace de le tuer. Le clerc de notaire se réfugie alors dans la chambre de Justine et en ressort habillé en nourrice.Accès PMR: 02 38 95 10 18