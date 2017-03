Plus d'infos sur le spectacle L'Ascenseur à La Chapelle saint Mesmin

Imaginez un peu : vous restez coincé(e) dans un ascenseur avec un individu qui est votre exact opposé et qui vient d'un milieu tout autre que le vôtre...

Imaginez un peu : la panne dure et vous êtes condamné(e) à rester enfermé(e) avec ce drôle d'énergumène toute une nuit...

Imaginez un peu : plus le temps passe et plus le doute s'installe... Et si cette panne n'était pas le fruit du hasard ? Si elle avait été délibérément provoquée ? Mais dans ce cas, par qui ? Et pourquoi ?

L'Ascenseur commence comme une pure comédie puis évolue petit à petit vers le suspense psychologique.

Représentations à La Chapelle Saint Mesmin, Espace Béraire, les 31 mars et 1er avril à 20h30 et le 2 avril à 16h30.

Tarifs : 7 et 4 euros.

Site web : http://www.compagniedelencre.fr/

Infos réservation :

Réservations possible sur : compagniedelencre.fr