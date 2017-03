Plus d'infos sur le spectacle Y en a marre de l amour à Checy

ETAT : DAMES Promenade réjouissante en chanson et en images dans l'univers des filles, des femmes, des nanas, des gonzesses, des belettes et autres frangines, sans oublier les meufs, les cailles, les donzelles, les louloutes, les poulettes... et les dames, bien sûr. Au son de l'accordéon, des portraits pour rire ou s'émouvoir et explorer le temps d'un tour de chant la part du féminin en chacun de nous. Y'EN A MARRE DE L'AMOUR ! D'après Histoires d'hommes de Xavier Durringer 14 portraits de femmes... Sur scène, un lit. Ou plutôt 14 lits. Chacune a le sien. Qu'il est difficile de vivre avec quelqu'un mais qu'il est aussi difficile de vivre sans quelqu'un ! Des jeunes, des moins jeunes, des belles, des moins belles, des riches et des plus pauvres, tour à tour drôles, pathétiques ou attendrissantes, elles nous font rire et nous bouleversent tant elles nous ressemblent...