Plus d'infos sur le spectacle Cherche Chat! à Checy

Clafoutis est en colère. Clafoutis est en larmes. Bilou, son chat tout roux, a disparu ! Séraphine, sa voisine, part dans le jardin à la recherche du fugitif. Mais où est-il ? Pourquoi s'est-il enfui ? Pourquoi ? C'est Sisolo, un étrange clarinettiste, qui tente de conduire cette pétillante histoire rythmée de chansons et de musique. Un spectacle plein de couleurs, de rythme et de surprises, où l'on apprend aux plus petits qu'un animal domestique ne se traite pas comme une peluche.