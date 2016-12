Plus d'infos sur l'exposition Luther : Aux Sources Du Protestantisme à Orléans

Dans le cadre de l'année de commémoration des 500 ans de la Réforme protestante, l'exposition Luther « Aux sources du protestantisme » vise à fournir à un public le plus large possible (collégiens, lycéens, chercheurs de sens, paroissiens avertis) des clefs de compréhension qui permettront à chacun de découvrir la pensée de Luther et son actualité pour aujourd'hui.

À Orléans, nous avons choisi de vivre cet anniversaire en lui donnant une coloration résolument oecuménique, autour d'une année complète de manifestations, débutée le 5 novembre 2016 par un « culte de la Cité » au temple protestant et qui se terminera le 21 octobre 2017 par une célébration oecuménique à la cathédrale. Expositions, conférences, cinéma, lectures de textes de Luther, grande marche des témoins 2017 pour les jeunes... Une année de mémoire, de réflexion, d'échanges, de découvertes, pour mieux s'approprier cette histoire qui nous fonde, et à notre tour, penser l'Église de demain !

Cette année de commémoration, initiée par l'Église réformée d'Orléans, est portée par une équipe rassemblant des catholiques et des protestants de différentes confessions, tous désireux de faire avancer le dialogue.

Site web : http://www.erf-orleans.org/

Infos réservation :

Exposition visible le samedi de 15h à 18h. Ou sur demande pour des groupes - envoyer un email à ouverture.temple@gmail.com