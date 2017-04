Plus d'infos sur Atelier à Orléans

Au travers de la peinture, je transpose ma perception de l'univers dans lequel je baigne au quotidien. L'expression abstraite me permet d'extraire l'essentiel, de magnifier un sentiment, d'édulcorer les artifices. Mes peintures existent et vivent si elles revendiquent des valeurs ou des affections, interpellent le spectateur, apostrophent son intériorité, stimulent ses perceptions, sollicitent son discernement, si encore elles sont à même de provoquer un choc et des réactions. Toute oeuvre d'art doit retentir en chacun de nous.

Frédérique Clément

Site web : http://frederique-clement.fr