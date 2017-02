Plus d'infos sur le spectacle Danse Avec Les Stars - La Tournee à Orléans

Cheyenne Productions (L.2-1024630) en accord avec TF1 Spectacle et BBC Worldwide France présente : ce spectacle.

DANSE AVEC LES STARS – LA TOURNEEAprès avoir réuni plus de 350 000 spectateurs dans tous les Zéniths de France et de Belgique, Danse avec les stars – La tournée est de retour !Retrouvez les danseurs professionnels du programme, le jury, les présentateurs et les célébrités ayant marqué les différentes saison de l'émission pour une 4ème tournée événement !Dès le 7 janvier 2017, venez vibrer en live dans tous les Zéniths de France et de Belgique en compagnie de toute l'équipe de Danse avec les Stars accompagnés par un orchestre live. Comme lors des primes, le public et le jury joueront un rôle capital. Chaque couple se produira sur scène le temps de deux danses, avant de recevoir les notes et les appréciations du jury de l'émission. Une fois l'ensemble des prestations effectuées, c'est le public présent dans la salle qui votera pour son couple favori. Les résultats des votes seront affichés en fin de spectacle et désigneront le couple gagnant.Glamour, performance et interactivité avec le public : une promesse inédite pour un show explosif !Réservation P.M.R : 02.47.49.80.03