Plus d'infos sur le concert Clarika à Saint Jean de la Ruelle

Ville de St Jean de la Ruelle (lic. 1-134678 2-134679 3-134680) présente : Clarika sort son septième album. Un album qui la touche de près, de très près et nous délivre des chansons vivantes, urgentes, qui lui ressemblent, qui la racontent. Avec ce nouvel opus, Clarika s'éloigne de ses habituels repères et multiplie les nouvelles collaborations. C'est Fred Pallem (Le Sacre du Tympan) qui a réalisé et arrangé ce nouvel album, partageant avec Raoul de La Maison Tellier, l'essentiel des compositions. Des rencontres artistiques instinctives et évidentes. Clarika a hâte. Hâte de nous livrer ses nouvelles chansons et surtout de repartir vite, vite sur scène pour retrouver son public et lui raconter ces chansons-là. Son jeu singulier de fragilité et d'acidité, sa manière de retourner les mythes de la chanson de fille, eh bien ce n'était pas la carte d'identité d'une génération, c'était bien elle, Clarika. « L'écriture toujours poétique et mordante, Clarika chante vrai »Télérama « Un grand disque »L'express