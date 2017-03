Plus d'infos sur le concert Stars 80 à Orléans

Cheyenne Productions (L.2-1024630) présente en accord avec La Petite Reine ce spectacle.

STARS 80, DEJA 10 ANS DE SUCCES ! NOUVEAU SPECTACLE. Venez chanter et danser avec les copains de STARS 80 , LIO, DEBUT DE SOIREE, SABRINA, FRANCOIS FELDMAN, JULIE PIETRI , COOKIE DINGLER, EMILE et IMAGES , PATRICK HERNANDEZ, JEAN PIERRE MADER, PHIL BARNEY, JEAN SCHULTHEIS, PAULINE ESTER, LAROCHE VALMONT, PATRICK COUTIN, rejoints cette saison par PLASTIC BERTRAND, THIERRY PASTOR, JONIECE JAMISON .... + invités, distribution en cours et non exhaustive.TOUS les Chanteurs, Musiciens 100%Live, Choristes et Danseurs, unis pour délivrer UNE SPECTACLE UNIQUE, LE TEMPS D'UNE NUIT DE FOLIE !Réservations PMR : 02.47.49.80.03