Plus d'infos sur le concert Julien Dore à Orléans

AUGURI PRODUCTIONS (L. 2-1066882) (3-1066883) présente ce concert + 1ère partie

Après trois années passées à vivre intensément son LØVE album, certifié quadruple platine et auréolé d'une Victoire de la musique d'Artiste de l'année, et 170 concerts à tant donner, à tant recevoir, Julien Doré s'est délecté, pleinement. Il a alors eu besoin de renouer. Avec lui-même & les autres. Avec la Nature & le Monde. De là, est né "&" , un album cocon, solaire, humain, bardé de son écriture unique, entière et poétique. Des mélodies qui transpercent, brûlent, caressent et susurrent. Sur scène, Julien nous dira tout, de l'infime à l'infini. Réservations PMR : 02 47 49 80 03