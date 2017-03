Plus d'infos sur le concert Fair : Le Tour à Orléans

Requin Chagrin est le nouveau projet de Marion Brunetto, également batteuse des Guillotines et d'Alphatra. Auteur, compositeur, interprète, adepte du « Do It Yourself », elle ressuscite la pop fran?aise fa?on surf music 60's et noircie à la sauce lo-fi. Quand ses guitares ensoleillées viennent éclaircir ses confidences mélancoliques, Requin Chagrin ravive alors nos vieux souvenirs de soirs d'été ou cette nostalgie douce des vacances qui se terminent. Un road trip pop, tendre et rafraîchissant, face au soleil couchant.

Dans certaines musiques, on a le choix entre jouer vite ou fort, ou bien jouer vite et fort. Johnny Mafia joue vite et fort. Depuis leur rencontre au lycée, ces quatre Sénonais font fructifier l'héritage des Ramones, des Pixies ou Jay Reatard : énergie garage, titres ramassés et balancés plein pot. Johnny Mafia accomplit le prodige de base du rock'n'roll, Vite et fort !

Le prix des places est : 10.80 ?

Date : vendredi 10 mars 2017

