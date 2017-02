Plus d'infos sur le concert A Spurious Tale à Fleury les Aubrais

Centre Culturel La Passerelle présente

Destin incroyable que celui de la musique traditionnelle irlandaise, partie d'une petite île à la conquête du monde ! Qui aurait pu dire que ses violons et ses rythmes endiablés donneraient naissance aux nouvelles musiques américaines ? Le groupe A Spurious Tale est, lui, né à Strasbourg, de la rencontre de trois musiciens. Chacun d'eux porte un bagage musical différent, qu'il soit issu du jazz, de la country, du métal ou de la musique traditionnelle irlandaise, mais aussi québécoise, alsacienne, bretonne ou bien encore bulgare. Sur scène, ils élaborent une musique puissante et haletante à partir d'une base solide de musique traditionnelle irlandaise qu'ils détournent et réinventent constamment. Les ambiances parfois inquiétantes parfois entraînantes, l'improvisation, les notes stridentes du violon, les nappes enivrantes de la guitare et du uilleann pipes, tout conspire ici à la création d'un espace musical unique dont on ne sort pas indemne.